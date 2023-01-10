На дистант перевели учеников оставшейся без отопления школы в Волгоградской области

Учеников отправили на дистант из-за холода в гимназии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет Волгоградской области организовал доследственную проверку замерзающей без отопления гимназии в городе Урюпинске. Следователи обратили внимание на пост в соцсетях, где говорится, что из-за холода в школе дети вынуждены учиться в верхней одежде, а жалобы родителей администрация игнорирует. Учеников перевели на дистант. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном СУ СК России.

- Действиям (бездействию) должностных лиц будет дана юридическая оценка по статье «халатность», - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.

Тем временем, учеников МАОУ «Гимназия» Урюпинска перевели на дистанционное обучение. По сообщению городской администрации, сейчас идет ремонт в котельной №2, где вышло из строя оборудование. Поэтому температура теплоносителя недостаточна для 20-градусных морозов.

- По информации ресурсоснабжающей организации ООО «Концессия теплоснабжения Поволжья» работы ведутся уже несколько дней и подходят к завершению, - рассказали в администрации Урюпинска.