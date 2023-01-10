Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 13:05

В Волгограде на новом участке набережной планируют сделать спуск к Волге, беговые и велодорожки

В Волгограде разрабатывают концепцию набережной в Ворошиловском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Центр "ВЯЗ"

Фото: Центр "ВЯЗ"

В Волгограде разрабатывают концепцию благоустройства набережной в Ворошиловском районе. Новый участок будет проложен от памятника «Гаситель» до улицы Майкопской на Тулака. Прогулочная зона будет проходить мимо строящегося здания Арбитражного суда. Концепцией благоустройства набережной занимается центр «ВЯЗ».

- По задумке архитекторов Центра «ВЯЗ», вдоль прогулочной территории будет создано множество мест, где каждый желающий сможет спуститься к реке. На пешеходной зоне будет выложена плитка, точно такая же, как и на протяжении всей центральной набережной, - рассказали сайту volgograd.kp.ru архитекторы.

Лестницы, ведущие к реке, будут оборудованы пандусами. Также на новом участке набережной хотят сделать беговые и велодорожки, детские площадки и место для воркаута. Для озеленения прогулочной зоны планируют высадить крупные деревья, которые могли бы создавать тень в теплое время года.