Волгоградский следком проводит проверку по факту отравления компании подростков антисептиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области организовал проверку по факту отравления четверых воспитанников социального-реабилитационного центра Быковского района антисептиком. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Напомним, 8 января девочки 13, 14 и 16 лет, а также 14-летний мальчик взяли в процедурном кабинете две емкости с антисептиком, разбавили с водой и выпили. В итоге все четверо отравились и попали в больницу №25.

- По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям (бездействию) должностных лиц социально-реабилитационного центра будет дана юридическая оценка по статье 293 УК РФ (халатность), - уточнили в областном следкоме.