Пьяный волгоградец угнал чужую иномарку и уснул в ней

Полицейские быстро нашли подозреваемого в угоне Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером 9 января в полицию обратилась жительница Красноармейского района Волгограда. 44-летняя женщина написала заявление об угоне ее автомобиля Renault Logan. Волгоградка на несколько минут зашла в аптеку на проспекте Героев Сталинграда, оставив машину незапертой и заведенной. Когда женщина вышла с купленными лекарствами, авто уже не было. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время оперативных мероприятий полицейские быстро обнаружили подозреваемого в угоне. Им оказался 45-летний ранее судимый волгоградец. Он был задержан в состоянии алкогольного опьянения на соседней улице.

- Совершив угон, он доехал до улицы Судоремонтной, где, заглушив автомашину, решил поспать. Там же он и был задержан полицейскими, - отметили в региональном Главке МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Полицейские просят волгоградцев не оставлять свои машины незапертыми с заведенным двигателем.