Под Волгоградом отец убил двухлетнюю дочь и жестоко избил жену

Волгоградский СК предъявил обвинение отцу, убившему годовалую дочь Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 января волгоградский следком предъявил обвинение 25-летнему жителю Дубовского района, зверски убившему двухлетнюю дочь. Напомним, трагедия произошла 17 июня 2022 года. Мужчина в тот день сильно напился и сначала набросился на 37-летнюю супругу. Та пыталась отбиться, но агрессор был сильнее. Он сломал ей плечевую кость. Но это не остановило главу семьи – он стал угрожать сжечь дом вместе с женщиной и маленьким ребенком.

Из-за шума проснулась двухлетняя девочка. Она стала громко плакать, что взбесило неадекватного отца.

- Он решил «успокоить» ребенка. Сначала злоумышленник душил девочку, после чего стал жестоко избивать малолетнюю. При этом, 37-летняя супруга фигуранта попыталась спасти своего ребенка, однако мужчина стал избивать и женщину, - уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР региона.

Женщина убежала к соседям, которые вызвали полицию. Девочку спасти не удалось. Сейчас мужчина под стражей. Ему грозит срок по нескольким тяжким статьям.