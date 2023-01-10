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НовостиПроисшествия10 января 2023 11:23

Под Волгоградом отец убил двухлетнюю дочь и жестоко избил жену

СК предъявил мужчине обвинение по нескольким тяжким статьям
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградский СК предъявил обвинение отцу, убившему годовалую дочь

Волгоградский СК предъявил обвинение отцу, убившему годовалую дочь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 января волгоградский следком предъявил обвинение 25-летнему жителю Дубовского района, зверски убившему двухлетнюю дочь. Напомним, трагедия произошла 17 июня 2022 года. Мужчина в тот день сильно напился и сначала набросился на 37-летнюю супругу. Та пыталась отбиться, но агрессор был сильнее. Он сломал ей плечевую кость. Но это не остановило главу семьи – он стал угрожать сжечь дом вместе с женщиной и маленьким ребенком.

Из-за шума проснулась двухлетняя девочка. Она стала громко плакать, что взбесило неадекватного отца.

- Он решил «успокоить» ребенка. Сначала злоумышленник душил девочку, после чего стал жестоко избивать малолетнюю. При этом, 37-летняя супруга фигуранта попыталась спасти своего ребенка, однако мужчина стал избивать и женщину, - уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР региона.

Женщина убежала к соседям, которые вызвали полицию. Девочку спасти не удалось. Сейчас мужчина под стражей. Ему грозит срок по нескольким тяжким статьям.