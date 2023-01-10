В тренерском штабе «Ротора» появился новый специалист

Фото: СК "Ротор"

В тренерском штабе «Ротора» произошли изменения, в нем появился новый специалист. Тренером вратарей волгоградской команды стал Андрей Никитин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе клуба.

Андрей Никитин. Фото: СК "Ротор".

Андрей Никитин хорошо известен болельщикам «сине-голубых». Он родился в Волгограде, является воспитанником местного футбола. Во время карьеры игрока был голкипером в волгоградских «Роторе», «Олимпии», волжском «Торпедо», а также в «Химках», «Энергетике Урень», «Электронике НН».

После завершения карьеры футболиста стал тренером вратарей, в «Роторе» он уже работал с 2010 по 2013 год, с 2014 по 2015, в 2018 году. Последним клубом 49-летнего Андрея Никитина была «Балтика», где он тренировал вратарей с 2019 по 2022 год.

Напомним, ранее тренером вратарей в «Роторе» был Зураб Саная, который по взаимному согласию с клубом разорвал контракт в ноябре. Тем временем, у «сине-голубых» заканчивается отпуск. С 11 по 13 января подопечные Алексея Стукалова пройдут углубленное медицинское обследование, с 14 января у них начнется первый сбор в Ессентуках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный тренер «Ротора» поставил оценку своим футболистам за осеннюю часть сезона (подробнее)