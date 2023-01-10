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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:29

Под Волгоградом сын пришел проведать отца и нашел его мертвым

По предварительной причине, мужчина умер от отравления угарным газом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту гибели 70-летнего жителя хутора Калининский. Тело мужчина в доме на улице Советской обнаружил сын умершего. Он же и обратился в правоохранительные органы. По словам мужчины, в тот день он пришел проведать родственника, дверь была плотно заперта.

- Помещение не проветривалось, запах газа не ощущался, однако был сильное паровое задымление в результате выкипания воды в газовой системе отопления дома (газовый котел исправен, находился в рабочем состоянии), - уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону.

На теле нет следов насильственной смерти. Скорее всего, мужчина умер от отравления угарным газом. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства трагедии.