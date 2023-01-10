Под Волгоградом судят 17-летнего афериста, продававшего виртуального шпица

Подсудимому грозит 5 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фроловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Саратова, обманувшего жительницу Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, молодой человек пытался продать жительнице Фролово через сайт объявлений померанского шпица, которого на самом деле не было. Подсудимый просил у покупательницы 10 тысяч рублей.

- Обвиняемый сообщил о продаже щенка за 10 тысяч рублей, попросив в качестве предоплаты половину стоимости. Однако своих обязательств молодой человек не исполнил, предлагая сначала перечислить оставшуюся сумму, - пояснили в областной прокуратуре.

В итоге женщина пошла в полицию, мошенника быстро нашли. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», парню грозит 5 лет тюрьмы.