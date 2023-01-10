В Волгограде мошенник обманул таксиста на 9 тысяч рублей и еду

Водитель поверил звонившему клиенту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде очередной жертвой мошенников стал 45-летний водитель такси. Мужчина взял заказ с подвохом. Клиент попросил по пути купить продукты в магазине. Покупки потянули на 6 тысяч, еще 9 тысяч рублей доверчивый таксист перевел мошеннику, после чего тот перестал выходить на связь, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

После закупки продуктов таксист получил смс, что клиент якобы перевел ему на карту 7500 рублей. Но затем последовал звонок. Заказчик попросил перевести деньги обратно, да еще и занять три тысячи. Всю сумму обещал вернуть наличными. И таксист попался на уловку, перечислил клиенту 9 тысяч, после чего тот телефон уже не брал. Так что доверчивый водитель остался без денег, но с продуктами. Пришлось ему идти в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве.