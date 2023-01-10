В Волгограде сдали последний долгострой в ЖК «Парк Европейский»

Фото: Администрация Волгоградской области

ЖК «Парк Европейский» перестал быть долгостроем. Вопрос с одним из самых проблемных объектов в Волгограде полностью решен. Был введен в эксплуатацию последний дом проблемного жилого комплекса - 24-этажная высотка. 10 января губернатор Андрей Бочаров встретился с застройщиком, инициативной группой дольщиков и оценил качество квартир в ЖК. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- Дом сдан на год раньше срока. С вводом в эксплуатацию последнего, 13-го, дома в ЖК «Парк Европейский» мы решили самую сложную и запутанную задачу с участием дольщиков. В «Парке Европейском» будет полностью обеспечено квартирами 1390 человек, - отметил Андрей Бочаров.

Напомним, жилой комплекс в Кировском районе в 2012 году начало строить ООО «Орион». Люди вкладывали деньги в квартиры во время возведения домов, кто-то отдавал все свои сбережения, кому-то приходилось оформлять ипотеки. Только сами многоэтажки перестали строиться. Застройщик «Орион» обманул дольщиков, вывел их средства и заморозил стройку. Готовность 13 многоквартирных домов оценивалась от 0 до 30%. Дефицит средств на достройку ЖК составлял более 1 миллиарда рублей. Дольщики остались ни с чем, чтобы их проблему заметили, им пришлось даже объявлять голодовку. Стройку удалось разморозить в 2018 году, при поддержке региональной администрации на площадку зашел другой застройщик, который закончил возведение всех домов.

- В целом за прошедшие годы сданы 105 домов, восстановлены права 9947 участников долевого строительства. Сегодня мы вышли на финишную прямую. До конца 2023 года еще 63 семьи в 2 МКД получат свое законное жилье и приступят к приятным хлопотам, - добавил губернатор.