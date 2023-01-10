Волгоградские военные отразили более 10 атак диверсантов

Военные блокировали всех условных диверсантов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В новогодние праздники 2023 года волгоградские военнослужащие отразили более десяти атак диверсантов на военные городки. По легенде, планирующие теракты диверсанты прорывались на территории военных городков. Целью противника также был захват заложников и диверсия в воинских частях. Мотострелки в Волгограде выявили и нейтрализовали всех боевиков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

По тревоге подразделения антитеррора блокировали группы условных диверсантов. После пускали в дело штатное вооружение, чтобы уничтожить противника. Обстановка на учениях была приближенная к реальной боевой. Для реалистичности военные применяли средства имитации и пускали дым.