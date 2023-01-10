Под Волгоградом судят директора турбазы за смерть 13-летнего подростка

Прокуратура направила дело в суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего директора турбазы «Березовые дали», которого обвиняют в гибели 13-летнего мальчика во время купания в Волго-Донском судоходном канале. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине грозит наказание по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Предприниматель организовал на берегу водоема зону для отдыха, однако не обустроил пляж.

- В частности, выделенный для купания граждан участок акватории не имел ограждения для купания детей, спасательного поста, средств связи с медицинскими и спасательными службами и т.д. В результате 30 июля во время отдыха утонул 13-летний мальчик, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина признал свою вину, ему грозит до 6 лет тюрьмы.