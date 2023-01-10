Пять школ строят в Волгоградской области

Новые школы одна за другой растут в Волгограде и области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2023 году в Волгоградской области по нацпроекту «Образование» продолжается строительство пяти школ, в которых смогут учиться 4530 ребят. Три новых школы возводят в Волгограде, школа-тысячник появится и в Волжском, еще одна – на 250 мест – в поселке Отрадное Михайловки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облстрое.

На сегодня школа-тысячник на улице Кузнецкой в Волгограде готова более, чем на 70%. Здесь уже идет отделка фасадов и классов. в Дзержинском районе строят сразу две школы - на 1000 мест на улице Шекснинской и на 1280 мест на улице Кортоева. В первом здании пока возводят первые этажи, готовность второго около 24%.

В 2023 году в Волгограде начнут строить еще две новых школы. Здание на 800 учеников появится в Тракторозаводском районе и школа-тысячник вырастет в ЖК «Комарово» в Советском.

Еще одна школа растет в 37-м микрорайоне Волжского, готовность объекта уже более 40%. И уже близится к завершению строительство школы в Михайловке. В здании идет внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, рабочие делают фасад и крышу, а также благоустраивают пришкольную площадку.