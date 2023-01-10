Роспотребнадзор рекомендует волгоградцам пить зимой по 10 стаканов жидкости в день Фото: Олег УКЛАДОВ

10 января Роспотребнадзор Волгоградской области напомнил жителям о питьевом режиме в зимний период. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в день мужчинам рекомендуется выпивать по 10 стаканов жидкости, женщинам – по 8, включая воду, чай, супы. Это поможет избежать обезвоживания и серьезных последствий для организма.

- В холодную погоду тело теряет воду также, как в тёплую, из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Сочетание тёплой, тяжёлой одежды и упражнений высокой интенсивности способствует повышенному потоотделению, - пояснили в ведомстве.

Обезвоживание может привести к заболеваниям почек, повышению артериального давления и нарушениям работы сердечно-сосудистой системы.

Специалисты отмечают, что лучше выработать привычку пить жидкость в течение дня независимо от того, мучает жажда или нет. Зимой очень сложно обнаружить обезвоживание, лучше позаботиться о здоровье и использовать этот простой совет.