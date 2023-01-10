В Волгограде с 16 по 23 января временно отключат радио и телевидение

В течение следующей недели в Волгограде будет профилактика на телевидении и радио Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде и области с 16 по 23 января пройдет плановая профилактика телерадиопередающего оборудования. Из-за этого волгоградцев ожидает временное отключение телевидения и радио. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете информационных технологий.

- Возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий, - отметили в комитете.

В Волгограде и Волжском 16 января с 7.00 до 16.00 не будут показывать телеканалы пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также вещать 5 радиостанций. С 17 по 23 января профилактика в областном центре и городе-спутнике затронет только несколько радиоканалов, они будут отключены в эти дни с 8.00 до 13.00. Кроме того, 16 января с 7.00 до 16.00 телевидение отключат в Среднеахтубинском, Городищенском и Светлоярском районах.