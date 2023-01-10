Полиция Волгограда ищет свидетелей ДТП иномарки с мотоциклом «Судзуки» на Менделеева

Авария произошла позапрошлым летом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда ищет очевидцев столкновения «Мерседеса» и мотоцикла «Судзуки» на улице Менделеева, в котором пострадал 30-летний водитель двухколесного транспорта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло еще в июле 2021 года в Краснооктябрьском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- 27 июля в 08-20 часов 57-летний водитель «Мерседеса» двигался по Менделеева со стороны Лермонтова в сторону 3-й Продольной, напротив дома № 43 по Менделеева при повороте совершил столкновение с мотоциклом «Судзуки», - рассказали в областном главке МВД.

В итоге 30-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с серьезными травмами. Сообщить информацию о случившемся можно в дежурную часть ОП №2 или следователю (879061718453).