В Волгограде подростка, планировавшего устроить теракт в школе, отправили на лечение

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9 января Волгоградский гарнизонный военный суд рассмотрел апелляционную жалобу в отношении школьника, который готовил террористический акт в школе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе военсуда, жалобу подал адвокат несовершеннолетнего и законный представитель. Напомним, ранее школьника признали виновным и направили в психиатрическую лечебницу.

В 2020 году дома у подростка нашли взрывчатку и «Коктейли Молотова», а также список людей, которых он планировал лишить жизни. Благодаря сотрудникам регионального УФСБ, школьника задержали раньше, чем он успел кому-то навредить.

Как уточнили в военсуде, сегодня на заседании служитель Фемиды оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции. Подростка признали виновным и подлежащим лечению.

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