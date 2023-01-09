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НовостиНедвижимость9 января 2023 14:30

На севере Волгограда 10 января отключат электричество

Без света останутся частный сектор и СНТ
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Во вторник электричество отключат в одном районе Волгограда

Во вторник электричество отключат в одном районе Волгограда

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде даже в январе в мороз рабочие не прекращают ремонт и профилактику электрооборудования. Из-за работ приходится отключать электричество в домах волгоградцев. 10 января в областном центре временно останутся без света жители Тракторозаводского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в компании «Россети Юг - Волгоград».

Во вторник обесточат частный сектор и садовые некоммерческие товарищества на севере города. С 9.00 до 16.00 электричества не будет на ул. Зенитчиков, 8-22, 9-17, 17а, 28/53, 28/53а, 28/72, 28/85, 28/89, 28/151, 28/164а, 28/176, 28/181, 28/183, 28/211, 47-51, 61/308, ул. Луконина, 18, в домах №68, 71, 71 в СНТ Тюльпан-1, в СНТ Тюльпан.