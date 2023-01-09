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НовостиПроисшествия9 января 2023 14:06

В Волгограде стройфирма задолжала 22 рабочим 2,8 млн рублей

СК возбудил уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК возбудил уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгограда возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 22 сотрудникам ООО «ВРКМ». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, строительная компания задолжала рабочим порядка 2,8 млн рублей.

Подчиненные не получали деньги с января по октябрь 2021 года, при этом продолжали выполнять свои обязанности. Отметим, что фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также разработкой проектов.

- При этом, как установили следователи поступавшие на счет организации денежные средства использовались для расчетов с контрагентами, а не для выплаты причитающейся зарплаты, - уточнили в областном следкоме.

Материалы для возбуждения уголовного дела предоставила прокуратура Кировского района. В настоящий момент проводятся следственные действия, перед работниками закрывают задолженность.