В Волгограде стройфирма задолжала 22 рабочим 2,8 млн рублей

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгограда возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 22 сотрудникам ООО «ВРКМ». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, строительная компания задолжала рабочим порядка 2,8 млн рублей.

Подчиненные не получали деньги с января по октябрь 2021 года, при этом продолжали выполнять свои обязанности. Отметим, что фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также разработкой проектов.

- При этом, как установили следователи поступавшие на счет организации денежные средства использовались для расчетов с контрагентами, а не для выплаты причитающейся зарплаты, - уточнили в областном следкоме.

Материалы для возбуждения уголовного дела предоставила прокуратура Кировского района. В настоящий момент проводятся следственные действия, перед работниками закрывают задолженность.