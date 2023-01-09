В Волгограде третий месяц ищут жителя Оренбурга с родинкой на лице

Фото: "ОренСпас"

В Волгограде третий месяц идут поиски пропавшего без вести жителя Оренбурга. 42-летний Виктор Цветков приехал осенью в Волгоград, а с 1 ноября 2022 года перестал выходить на связь. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ОренСпас». Где может находиться мужчина, родные до сих пор не знают.

Рост жителя Оренбурга 185 сантиметров, у него крупное телосложение, рыжие волосы, голубые глаза. Мужчина носит бороду. Из особых примет – на правой руке не сгибается фаланга большого пальца, справа на лице большая родинка. Жителей Волгограда и области, которые могли видеть Виктора Цветкова, просят позвонить по телефонам 112, 8 (8442) 74-07-71 (полиция), +7 (3532) 222-982 или +7 (903) 392-29-82 («ОренСпас»).