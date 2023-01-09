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НовостиОбщество9 января 2023 12:56

Мэр поздравил Почетного гражданина Волгограда Бориса Усика с 80-летием

Юбиляр принял поздравление в Триумфальном зале музея-панорамы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба музея-панорамы.

Фото: пресс-служба музея-панорамы.

Сегодня, 9 января, Почетному гражданину Волгограда Борису Усику исполнилось 80 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», юбиляра поздравил мэр города-героя Владимир Марченко. Также сказать теплые слова пришли почетные граждане Юрий Федорович Староватых, Хельви Николаевна Латту, Александр Дмитриевич Струков. Мероприятие состоялось в Триумфальном зале.

Много лет Борис Григорьевич возглавлял музей-панораму, внес неоценимый вклад в его развитие. Помимо этого, он был руководителем Центра по изучению Сталинградской битвы.

- Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем уважаемому юбиляру здоровья, успехов в его многогранной деятельности, мирного неба над головой, внимания и заботы близких, - отметили коллеги.