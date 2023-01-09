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НовостиОбщество9 января 2023 12:40

Волгоградские родители теперь могут подать заявление на детский лагерь через Госуслуги

Портал начал прием обращений для получения сертификата с нового года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Заявление для получения сертификата в лагерь можно подать через Госуслуги

Заявление для получения сертификата в лагерь можно подать через Госуслуги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские родители теперь могут подать заявление на предоставление сертификата на отдых и оздоровление детей через Госуслуги. «Единый портал государственных и муниципальных услуг» начал прием обращений с января 2023 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В прошлом году в регионе сертификатами для отдыха в детских лагерях воспользовались более 5 тысяч девчонок и мальчишек. Станция детского и юношеского туризма, которая является региональным оператором, рассматривает заявление в течение 30 дней с момента регистрации и принимает решение о предоставлении госуслуги.

Сертификат могут получить дети из малообеспеченных семей, инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из семей ветеранов боевых действий и мобилизованных граждан.

- Проконсультироваться по вопросам оформления документа можно по телефонам: 8 (8442) 32-01-85, 8 (8442) 32-01-86, - отметили в облкомобразования.