В Волгоградской области на московской трассе спасли от мороза 50 пассажиров автобуса

Инцидент произошел на федеральной трассе. Фото: Упрдор Москва - Волгоград.

Накануне в Волгоградской области на трассе сломался рейсовый автобус, который ехал по маршруту «Элиста – Москва». Из-за сильного мороза 50 пассажиров, в том числе 10 детей оказались в опасности. За окном утром 8 января было менее -20 градусов. Профильные службы региона среагировали оперативно и пришли на помощь людям. О случившемся на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Бочаров.

- Четкие, организованные, слаженные действия всех профильных служб, спасателей, дорожников, полиции, администраций Новониколаевского и Урюпинского районов позволили отправить пассажиров переждать непогоду в отапливаемом помещении в Новониколаевске, - заявил глава региона.

Автобус в воскресенье удалось быстро починить, в 13.30 он продолжил путь со всеми пассажирами до Москвы.