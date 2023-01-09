Более тысячи соотечественников переехали в Волгоградскую область в 2022 году

Фото: пресс-служба АВО.

В 2022 году 1004 соотечественника переехали в Волгоградскую область для постоянного проживания. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, за весь период участия в госпрограмме, область приняла около 19 тысяч граждан. Переселенцам предлагают необходимые условия для комфортной жизни, учебы и работы.

Участники программы имеют право трудоустроиться, получать образовательные, социальную помощь, а также начать заниматься сельскохозяйственной и предпринимательской деятельностью. Например, в этом году на обустройство жилья 339 переселенцам оказали единовременную помощь.

- Участники программы могут получить гражданство в упрощенном порядке, в короткие сроки. Программа продолжит действие и в 2023 году, - уточнили в обладминистрации.

Из обязательных условий – трудоспособный возраст, наличие образования, в приоритете ученые и специалисты. Добавим, что для жизни граждане выбирают Волгоград, Волжский, Городищенский, Среднеахтубинский, Калачевский и другие районы.