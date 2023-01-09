Под Волгоградом двое мужчин спасли запутавшегося в проволоке сайгака, чтобы убить его

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Палласовского района направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин 37 и 38 лет, которых обвиняют в убийстве сайгака. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, обвиняемым грозит по 8 лет тюрьмы и крупный штраф за умерщвление дикого животного.

По словам жителей Старополтавского района, сайгака они обнаружили в степи. Животное запуталось в проволоке. Мужчины освободили его, а потом решили убить ради мяса. Труп животного спрятали в сторожевом вагончике. Их задержали сотрудники пограничного УФСБ по Волгоградской области.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчины не признали. Причиненный природным ресурсам ущерб в размере 300 тысяч рублей не возмещен. Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет, - отметили в областной прокуратуре.