Под Волгоградом ревнивый мужчина устроил стрельбу в новогоднюю ночь и случайно ранил себя

Мужчину взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Котельниковского района, устроившегося стрельбу в новогоднюю ночь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, двух раненых мужчин из хутора Нагольный госпитализировали в больницу под утро 1 января. Среди них был подозреваемый.

Как установили сотрудники полиции, отмечавший Новый год мужчина решил встретиться с бывшей девушкой, с которой недавно расстался. Однако она была не одна, а с новым ухажером. Завязался конфликт. Подозреваемый достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в соперника. Четыре пули попали в потерпевшего, одна рикошетом отскочила в самого стрелка. Оба оказались на больничной койке с непроникающими огнестрельными ранениями.

- Согласно поступившей медицинской документации, причиненные 38-летнему потерпевшему травмы квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, -уточнили в полиции.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он сейчас под стражей.