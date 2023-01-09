Под Волгоградом 41-летняя женщина отравилась природным газом

СК проводит проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту гибели 41-летней жительницы поселка Куйбышев Среднеахтубинского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, тело женщины обнаружил племянник. По словам мужчины, он пришел проведать тетю, которая проживала в частном доме на улице Турусова. Дверь была закрыта, а хозяйка не выходила. Внутри жилища родственник и нашел умершую.

- На момент обнаружения дверь в дом была закрыта плотно, помещение не проветривалось, ощущался запах природного газа, одна из газовых конфорок газовой плиты была включена, но огонь не горел, - уточнили в областном следкоме.

На теле нет следов насильственной смерти. По предварительной информации, женщина умерла от отравления природным газом. Проводится проверка.