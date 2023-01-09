Ревнивая волгоградка набросилась на мужа с ножом

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция завела уголовное дело на 54-летнюю жительницу Волгограда, которая едва не зарезала 42-летнего мужа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, 8 января мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки госпитализировали в одну из больниц. Он рассказал, что на него напала возлюбленная. Подозреваемую задержали.

- Фигурантка свою вину признала и пояснила, что они распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт на почве ревности. Женщина схватила со стола нож, - уточнили в полиции.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, а на его жену возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Добавим, что ранее волгоградку уже судили за аналогичное преступление.