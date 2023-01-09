Поезд врезался в иномарку на переезде под Волгоградом

Водителя увезли в больницу с переломами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пригородный поезд Суровикино – Волгоград-1 днем 8 января врезался в иномарку на переезде на станции Мариновка. 35-летняя женщина-водитель на Opel Astra выехала на железнодорожный переезд автодороги «Червленое - Калач-на-Дону» на запрещающий сигнал семафора. После столкновения с поездом автоледи оказалась в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Опель Астра» с переломами госпитализирована, - рассказали в полиции.

Женщина на иномарке выехала на переезд перед приближающимся поездом №6616. Как прокомментировали в пресс-службе Приволжской железной дороги, 52-летний машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, так что столкновения избежать не удалось. Пригородный поезд из-за ДТП задержался в пути на 36 минут.