В Волгоградской области первая рабочая неделя встречает суровыми морозами

В регионе стоят сильнейшие морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы 9 января вышли на работу после новогодних каникул. Первая рабочая неделя встречает жителей Волгоградской области очень морозной погодой. Минувшей ночью местами было -26 градусов. В понедельник в Волгограде и по области без существенных осадков, северный, северо- восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Днем 9 января по области температура воздуха составит -13...-18º, местами по югу -8...-13º. В Волгограде -11...-13º.

В ночь на вторник в районах -18...-23º, местами при прояснении до -27º, завтра днем -15...-20º. В областном центре в ночные часы -20...-22º, 10 января днем -15...-17º. В ближайшие дни повышения температуры не предвидится.