Четверть волгоградцев хочет еще больше выходных и праздничных дней

Четверть волгоградцев хочет отдыхать еще больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние каникулы подошли к концу, 9 января стал первым официальным рабочим днем в 2023 году. У жителей Волгоградской области поинтересовались, достаточно ли им сейчас выходных и праздничных дней. Больше половины волгоградцев, а именно 53% ответили, что им достаточно нерабочих дней. А четверть респондентов – 24% – считает, что праздников и выходных в году мало и могло бы быть больше. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали аналитики hh.ru.

В целом же по России 34% опрошенных хотят еще больше выходных. В Волгоградской области 9% жителей наоборот уверены, что праздников слишком много. Еще 15% волгоградцев работают по сменному графику, поэтому им без разницы, сколько праздничных дней.

Увеличение числа выходных и праздничных дней в регионе больше всего хотят представители науки и образования, юристы, работники закупок, маркетинга и рекламы. За сокращение выходных дней выступают рабочий персонал, айтишники, работники производств и сельского хозяйства.