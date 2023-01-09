Волгоградский Роспотребнадзор рассказал о правильном режиме дня для школьников Фото: Олег УКЛАДОВ

9 января Роспотребнадзор напомнил родителям Волгоградской области о необходимости режима дня для школьников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, важно приучать детей к самодисциплине и правильному чередованию труда, отдыха, питания и сна.

Утро должно начинаться с зарядки. Гимнастика поможет быстрее проснуться и взбодрит. Обязательно нужно соблюдать личную гигиену – умываться, чистить зубы после пробуждения и перед сном. Дети должны мыть руки перед каждым приемом пищи. Питаться необходимо в определённые время 4-5 раз в день.

- От детей нужно мягко, но настойчиво требовать выполнения режима ежедневно без принуждения, так как оно вызывает у большинства из них внутреннее сопротивление. Правильный режим дня школьника - это залог крепкого здоровья и хорошей учебы, - отметили в ведомстве.