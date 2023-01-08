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НовостиОбщество8 января 2023 14:32

Уроженку Волгограда Ирину Дубцову внесли в украинский санкционный список

Сама певица пока никак не прокомментировала эту новость
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Сама певица пока никак не прокомментировала эту новость

Сама певица пока никак не прокомментировала эту новость

Фото: Даниил ОПАРИН

Накануне, 7 января, президент Украины ввел санкции в отношении 119 деятелей культуры РФ. В этот список попала уроженка Волгограда Ирина Дубцова.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ, среди ограничений – лишение права пользоваться и распоряжаться активами, проводить торговые операции, полеты и перевозку, запрет выводы капиталов из Украины, приостановление любых экономических обязательств, аннулирование лицензии, запрет на приватизацию и аренду государственного имущества. Санкции будут длиться 10 лет.

Добавим, что сама Ирина Дубцова на Рождество была на Мальдивах, где выступила с концертом. Сама певица никак не прокомментировала эту новость.