Уроженку Волгограда Ирину Дубцову внесли в украинский санкционный список

Сама певица пока никак не прокомментировала эту новость Фото: Даниил ОПАРИН

Накануне, 7 января, президент Украины ввел санкции в отношении 119 деятелей культуры РФ. В этот список попала уроженка Волгограда Ирина Дубцова.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ, среди ограничений – лишение права пользоваться и распоряжаться активами, проводить торговые операции, полеты и перевозку, запрет выводы капиталов из Украины, приостановление любых экономических обязательств, аннулирование лицензии, запрет на приватизацию и аренду государственного имущества. Санкции будут длиться 10 лет.

Добавим, что сама Ирина Дубцова на Рождество была на Мальдивах, где выступила с концертом. Сама певица никак не прокомментировала эту новость.