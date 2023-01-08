Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о дезинфекции гаджетов Фото: Олег УКЛАДОВ

8 января Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о необходимости обрабатывать гаджеты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, смартфоны могут быть самыми загрязненными предметами. Ведь на телефоны со слизистой попадают болезнетворные бактерии, которые там остаются. Микробы попадают на гаджеты и через руки. Поэтому важно соблюдать простые правила.

- Следует соблюдать требования к гигиене рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки. Очень полезно иметь при себе антисептик на основе спирта – так всегда можно поддерживать чистоту рук, даже при отсутствии возможности их вымыть, - отметили в ведомстве.

Также нужно обрабатывать сам телефон антисептиками. Причем делать это нужно после каждого посещения общественных мест, транспорта, работы.