Жители Волгоградской области в 2022 году ежемесячно тратили в среднем 27 тысяч рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В 2022 году жители Волгоградской области ежемесячно тратили в среднем по 27 тысяч рублей на потребительские расходы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате, данные приведены за 3 квартал прошлого года. Расходы волгоградцев по сравнению с аналогичным периодом 2021-го немного выросли.

При этом доходы жителей региона в третьем квартале составили в среднем 31 тысячу рублей, что на 11% выше заработка за 2021 год. Отметим, что согласно отчету специалистов, для большинства волгоградцев единственным источником доходов является зарплата. Треть получают социальные выплаты, у наименьшего числа жителей в статье доходов значится предпринимательская деятельность.