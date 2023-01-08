В 2023 году власти Волгограда закупят 56 троллейбусов с автономным ходом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2023 администрация Волгограда закупит 56 троллейбусов с автономным ходом, которая передаст в МУП «Метроэлектротранс». Новый транспорт заменит старый подвижной состав, а также автобусный маршрут №65, связывающий микрорайон Тулака в Советском районе города-героя и Жилгородок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, общественники одобрили эту идею на встрече с мэром Владимиром Марченко.

Напомним, в прошлом году власти закупили 56 троллейбусов с возможностью автономного хода, которые в частности заменили автобусы №95 (сейчас это маршрут №8а), №20 (троллейбусы маршрута №9)

- Троллейбусным сообщением охвачен также Жилгородок в Дзержинском районе. Часть пути троллейбусы № 10а преодолевают на автономном ходу, - добавили в администрации.