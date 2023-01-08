Под Волгоградом в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек

В ДТП пострадали 5 человек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с пятью пострадавшими произошло 7 января в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в полночь на 162 километре трассы «Волгоград - Сальск» столкнулись «Тойота Лэнд Крузер 200» и «Форд Фокус».

- 34-летний водитель «Тойоты» из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Форд Фокус», - уточили в областном МВД.

В итоге виновник аварии, 32-летний водитель «Форда» и трое пассажиров получили различные травмы. Их госпитализировали в больницу, врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь.