В 2022 году в больницы Волгоградской области направили 148 земских докторов

Фото: пресс-служба АВО.

В 2022 году в районные больницы Волгоградской области трудоустроились 148 медиков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, самые востребованные специалисты – терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры. Всего 85 врачей и 63 специалиста со средним образованием. Все они получат финансовую поддержку.

- При трудоустройстве в отдалённые поселения специалисты получат увеличенные компенсационные выплаты — 1,5 млн для врачей и 750 тысяч рублей для специалистов среднего звена, - уточнили в облздраве.

Полученные выплаты врачи могут потратить по своему усмотрению – они не являются целевыми. Добавим, что трудоустройство в отдаленные населенные пункты реализуется в рамках программы «Земский доктор\земский фельдшер».