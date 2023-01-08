В Волгоградской области численность населения составляет почти 2,5 млн человек

В Волгоградской области численность населения выросла почти до 2,5 млн человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат опубликовал данные оценки численности постоянного населения в Волгоградской области на 1 января 2022 года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный документ, составленный специалистами ведомства, в регионе проживает около 2 449 781 человек. В частности, городское население составляет 1 901 827 человек, сельское – 547 954 жителей.

Для сравнения, в 2021 году численность была чуть выше. По данным Росстата, в Волгоградской области в среднем проживало 2 462 168 человек, среди них 1 908 807 – жители городов, 553 361 – селяне.

Добавим, что оценка численности населения проводилась на основании итогов последней переписи населения.