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НовостиПроисшествия8 января 2023 6:35

Под Волгоградом в улетевшей в кювет «Киа Рио» пострадал мальчик 2 лет

Ребенка госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Авария произошла в Суровикинском районе.

Авария произошла в Суровикинском районе.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В субботу, 7 января, в результате ДТП в Суровикинском районе пострадал 2-летний малыш. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский». В обеденное время 35-летний мужчина за рулем «Киа Рио» вместе с пассажирами ехали по 131-му километру. Водитель потерял управление над машиной.

- Мужчина не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в больницу с ушибами доставлен двухлетний ребенок-пассажир, - уточнили в областном главке МВД.

Маленькому пациенту оказали необходимую медицинскую помощь. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.