Губернатор на коньках, мэр на плюшке: Андрей Бочаров и Владимир Марченко покоряли лед и горки в ЦПКиО

Волгоградский губернатор продемонстрировал навыки в фигурном катании. Причем, в парном. Фото: администрация Волгоградской области.

К концу новогодних праздников все устают сидеть за столом и ходить в гости друг к другу – хочется активности. Волгоградцы обрадовались выпавшему на Рождество снегу и отправились покорять снежные горки и лед. И неожиданно встретили на катке у главной городской елки в ЦПКиО Волгограда компанию чиновников во главе с губернатором. Если раньше Андрея Бочарова замечали только с мячом на футбольном поле, то сегодня глава Волгоградской области продемонстрировал и свои навыки в фигурном катании. Причем, в парном. Под ручку с губернатором встала на коньки и его супруга Валентина Бочарова. Как пояснили в администрации области, во время рабочей поездки по местам семейного отдыха губернатор не удержался и надел коньки.

Не сообщается, показывал ли кто-то Андрею Ивановичу и его жене таблички с оценками 5.9 и 6.0. Известно, что мэр Владимир Марченко в это время пошел покорять тюбинг-горку и встал вместе с горожанами в очередь за своей плюшкой. А после лихо скатился вниз.

Пока Бочаровы катались на коньках, глава города Марченко рассекал на тюбинге. Фото: администрация Волгоградской области.

В администрации отмечают, что во время рабочей поездки главы города и области активно общались с волгоградцами чтобы понять, каких еще развлечений не хватает в новых создаваемых в городе общественных пространствах и парках. ЦПКиО в эти праздники стал главной площадкой для семейного отдыха и разноформатных зимних развлечений.