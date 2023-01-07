Волгоградцы спорят, что нужнее на Аллее Героев: лавочки или летние террасы

Сначала второстепенные аллеи засадили туями, позже на них начали устанавливать скамейки там, где обычно располагаются летние террасы кафе и ресторанов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается масштабное благоустройство Аллеи Героев. За несколько часов до боя курантов строители закончили мостить прогулочную зону плиткой, но работ на главной туристической улице центра города еще полно. Рабочие устанавливают новое освещение, завозят парковую мебель. Появившиеся на месте летних террас скамейки и туи уже стали поводом для бурного обсуждения в телеграм-каналах Волгограда. Одни радуются, другие негодуют по поводу того, что на Аллее Героев не осталось места под летние кафе, которые пользуются огромной популярностью и у горожан, и у туристов с мая по октябрь.

Слова волгоградцев о том, что наконец-то столики в летних кафе перестанут мешать пешеходам и тем, кто хочет "просто посидеть" в центре, ничего не заказывая, задели волгоградского журналиста, блогера и члена областной общественной палаты Сергея Жукова. Он напомнил, что речь идет прежде всего о новых препонах для малого бизнеса, который в городе продолжают хоронить.

- Летние террасы кафе не только дополнительная выручка бизнеса (налоги, зарплата, рабочие места, муниципальная аренда земли), но и привлечение волгоградцев и гостей нашего города посетить набережную, - написал Сергей Жуков в своем телеграм-канале. - Не нравятся летние террасы - не пишите тогда, что малый бизнес в Волгограде загибается, а молодежь бежит из города потому, что тут нечего делать. Уберите вообще весь общепит с набережной, только не жалуйтесь потом, что Волгоград - для скучных.

В мэрии Волгограда ранее сообщали, что во время благоустройства никаких кардинальных изменений с Аллеей Героев не произойдет, а все, включая фонари, делают в соответствии с замыслом советских архитекторов.