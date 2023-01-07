Губернатор Андрей Бочаров поздравил с Рождеством Митрополита Феодора, епископов и православных волгоградцев

Накануне Рождества Бочаров поставил свечи в Александро-Невском соборе Волгограда. Фото: пресс-служба губернатора.

7 января на сайте администрации Волгоградской области появились короткие сообщения о том, что губернатор Волгоградской области поздравил с Рождеством Христовым сначала Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, епископов Урюпинского и Новоаннинского Елисея, Калачёвского и Палласовского Иоанна, а позже и владыку Германа, который много лет возглавлял Волгоградскую Митрополию. В 2021 году он стал почетным гражданином Волгоградской области. В каком формате глава региона поздравлял волгоградское духовенство, не сообщается.

Также упоминается, что Андрей Бочаров поздравил со светлым праздником всех православных волгоградецв, отмечающих сегодня Рождество. Не известно, с какими словами обратился к населению региона губернатор в этот день. Ранее православных поздравил Митрополит Феодор, который пожелал жителям Волгоградской области, чтобы «в яслях их души было чисто и убрано, не было никакой скверны греховных страстей, чтобы там сиял пламень Божественной любви и чистоты».

- Будьте благословенны и Богом хранимы! – пожелал волгоградцам Митрополит Феодор в своем рождественском послании.