148 медиков за год уехали в районы Волгоградской области ради «подъемных»

Так выглядят ФАПы, в которых будут работать многие из уехавших в область врачей. Фото: администрация Волгоградской области.

Получить и работу, и полтора миллиона подъемных могут специалисты, которые согласятся устроиться врачами в отдаленные села. И в Волгоградской области такие люди есть. По данным облздрава, в 2022 году 85 врачей и 63 специалиста среднего звена устроились на работу в ФАПы на селе и в районные больницы. На переезд соглашаются врачи разных специальностей.

Больше всего районы области нуждаются в терапевтах, педиатрах и анестезиологах, говорят в комитете здравоохранения региона. 37 таких специалистов получили работу на селе и в малых городах у уходящем году. Еще 20 человек возглавили ФАПы, 30 фельдшеров устроились на скорые. Все они получают финансовую помощь. Подъемные можно тратить на что угодно.

Врачам, трудоустроенным по программе «Земский доктор» платят миллион, среднему персоналу – 500 тысяч. Но если сотрудник готов уехать в отдаленные от областного центра районы, выплаты еще больше: полтора миллиона и у врачей и 750 тысяч у медиков со средним образованием. В прошлом году на работу в отдаленных населенных пунктах согласились 75 сотрудников.

Финансовую поддержку получают не только врачи, готовые сменить городскую прописку на сельскую, но и выпускники, которые после медуниверситета или колледжа возвращаются работать в свои малые города и села, откуда получили целевое направление.