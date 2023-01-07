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НовостиПроисшествия7 января 2023 10:35

Мошенник представился работником «Госуслуг» и развел волгоградку на 3 млн

Пенсионерка взяла кредит, чтобы защитить свой аккаунт на портале от взлома, которым ее пугали
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Не проверяя информацию, россияне переводят миллионы на счета мошенников.

Не проверяя информацию, россияне переводят миллионы на счета мошенников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока россияне отмечают праздники, мошенники вовсю работают, и довольно неплохо зарабатывают на каникулах. После одного только звонка 65-летней волгоградке они стали богаче на 3 миллиона. Неизвестный позвонил жительнице Краснооктябрьского района, представился работником портала Госуслуг и похитил не только все сбережения женщины, но и убедил ее взять кредит.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мошенник наплел пенсионерке, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, и теперь, зная персональные данные, могут повесить на нее любой кредит. 65-летняя дама перепугалась и стала послушно делать все, о чем просил ее неизвестный на том конце провода. Так, она перевела ему накопленные 2,5 миллиона, а еще 500 тысяч взяла в кредит и отправила туда же, на продиктованные счета.

Теперь этим делом, как и тысячей подобных, занимается полиция, но поймать мошенников удается не всегда или не скоро. Гораздо проще игнорировать все звонки с подобной информацией. А в случае каких-либо тревог или опасений за свои деньги и счета самим звонить в банк.

- При поступлении звонков с информацией о взломе не передавайте никакую информацию. Завершите звонок и проверьте состояние своей учетной записи самостоятельно. При необходимости позвоните в службу поддержки портала, смените пароль и подключите двухфакторную аутентификацию, - настаивают полицейские.