Мошенник представился работником «Госуслуг» и развел волгоградку на 3 млн

Не проверяя информацию, россияне переводят миллионы на счета мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока россияне отмечают праздники, мошенники вовсю работают, и довольно неплохо зарабатывают на каникулах. После одного только звонка 65-летней волгоградке они стали богаче на 3 миллиона. Неизвестный позвонил жительнице Краснооктябрьского района, представился работником портала Госуслуг и похитил не только все сбережения женщины, но и убедил ее взять кредит.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мошенник наплел пенсионерке, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, и теперь, зная персональные данные, могут повесить на нее любой кредит. 65-летняя дама перепугалась и стала послушно делать все, о чем просил ее неизвестный на том конце провода. Так, она перевела ему накопленные 2,5 миллиона, а еще 500 тысяч взяла в кредит и отправила туда же, на продиктованные счета.

Теперь этим делом, как и тысячей подобных, занимается полиция, но поймать мошенников удается не всегда или не скоро. Гораздо проще игнорировать все звонки с подобной информацией. А в случае каких-либо тревог или опасений за свои деньги и счета самим звонить в банк.

- При поступлении звонков с информацией о взломе не передавайте никакую информацию. Завершите звонок и проверьте состояние своей учетной записи самостоятельно. При необходимости позвоните в службу поддержки портала, смените пароль и подключите двухфакторную аутентификацию, - настаивают полицейские.