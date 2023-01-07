В Волгоградской области тушат пожар в кафе «Лукоморье»

Фото: стоп-кадр с видео, размещенного в телеграм-канале Новоаннинский сегодня, t.me/nanna34

Утром 7 января в городе Новоаннинском Волгоградской области вспыхнул пожар в кафе. Очевидцы увидели, как из здания популярного в городе заведения «Лукоморье» валит дым и вызвали пожарных. Огонь очень быстро распространился по всей крыше одноэтажной постройки.

- Вызов поступил в 11.23. К этому моменту горела кровля одноэтажного отдельно стоящего здания, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе главного управления МЧС по Волгоградской области. В 11.50 пожар удалось локализвовать. На месте продолжает работать пожарно-спасательные подразделения 47ПСЧ.

Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, снимают все происходящее на видео. По их версии, в возгорании виновата неисправная пробка. Однако в МЧС пока официальных причин пожара не называют.