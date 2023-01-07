В Волгограде мэр отправился проверять работу коммунальщиков по расчистке города от снега

Дороги в городе чистили всю ночь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всю ночь волгоградские дорожники боролись со снегопадом, уверяют городские власти. Проверить эффективность их работы утром 7 января решил глава города Владимир Марченко. Он побывал в Краснооктябрьском районе, где местный глава администрации Иван Дронов показал мэру почищенные магистрали и внутриквартальные дороги, а также выслушал отчет главы департамента городского хозяйства Виталия Земцова. Последний отчитался о том, что со вчерашнего вечера – с начала снегопада – десятки снегоуборочных машин вышли на дороги рассыпать реагенты и чистить снег.

По информации мэрии города, к утру 7 января в Волгограде почистили все основные магистрали, сейчас продолжается расчитка второстепенных дорог. Несмотря на праздничный выходной, коммунальщики взялись за лопаты и убирают сугробы на тротуарах и возле остановочных павильонов. Для безопасности пешеходов на тротуарах рассыпают тонны песко-соляной смеси.

Уборку будут продолжать все выходные, чтобы к началу рабочей недели волгоградцы смогли безопасно добраться до своих офисов и школ. Каникулы у большинства россиян закончатся уже послезавтра.