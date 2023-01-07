4 человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Приоры» в Волгограде

В ДТП пострадали 4 человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

6 серьезных ДТП с пострадавшими произошли в Рождественский сочельник, 6 января в Волгоградской области, обошлось без погибших, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. Самое крупное по числу госпитализированных – в Советском районе Волгограда. Здесь 6 января в начале восьмого утра с места аварии в больницы увезли четверых пострадавших. ДТП случилось на Электролесовской.

В 7.10 утра 29-летний молодой человек за рулем «Фольксваген Поло» выехал на встречку возле дома №55 на Электролесовской и протаранил «Ладу Приору». Пострадал он сам, две его пассажирки – 23- и 26-летняя девушки. Травмы получил и водитель встречного авто, которому иномарка прилетела «в лоб». Всех увезла скорая.

Еще одно столкновение произошло в семь вечера на бульваре 30-летия Победы. Там едва получивший права 18-летний водитель «четырнадцатой» протаранил остановившуюся на дороге «Киа Оптиму». В этом ДТП также пострадали оба водителя и 18-летний пассажир отечественного авто.

А в центре Волгограда с управлением не справился 20-летний парень на «Нексии». Возле дома №1 на Хиросимы он протаранил дерево и попал в больницу.