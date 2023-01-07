Волгоградцев с детьми зовут к главной елке в ЦПКиО на Рождественские гулянья

Главное, отправляясь на елку, одеться потеплее. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В праздничный день 7 января волгоградцев призывают не прятаться от мороза дома. Несмотря на резкое понижение температуры за окном, сегодня выдался солнечный день, который городские власти зовут провести у главной елки Волгограда в ЦПКиО. Чтобы не замерзнуть, родителям и детям советуют активно танцевать вместе со Смешариками, оленем и зайцем, которые поучаствуют в рождественской праздничной программе в Центральном парке. Она начнется в 12.00 7 января.

В гуляньях с танцами также задействованы солисты «Волгоградконцерта». Взрослых и юных горожан на празднике ждут игры, конкурсы, флешмобы, танцы и песни. Не забывайте, чем активнее двигаться – тем теплее. Но надеть на себя и детей сегодня рекомендуют все самое теплое, что у вас есть – днем синоптики прогнозируют температуру не выше -11 градусов.