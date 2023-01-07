Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 января 2023 7:27

Волгоградцев с детьми зовут к главной елке в ЦПКиО на Рождественские гулянья

Праздник начнется в полдень
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Главное, отправляясь на елку, одеться потеплее.

Главное, отправляясь на елку, одеться потеплее.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В праздничный день 7 января волгоградцев призывают не прятаться от мороза дома. Несмотря на резкое понижение температуры за окном, сегодня выдался солнечный день, который городские власти зовут провести у главной елки Волгограда в ЦПКиО. Чтобы не замерзнуть, родителям и детям советуют активно танцевать вместе со Смешариками, оленем и зайцем, которые поучаствуют в рождественской праздничной программе в Центральном парке. Она начнется в 12.00 7 января.

В гуляньях с танцами также задействованы солисты «Волгоградконцерта». Взрослых и юных горожан на празднике ждут игры, конкурсы, флешмобы, танцы и песни. Не забывайте, чем активнее двигаться – тем теплее. Но надеть на себя и детей сегодня рекомендуют все самое теплое, что у вас есть – днем синоптики прогнозируют температуру не выше -11 градусов.