Турпоток в Волгоградскую область за год вырос на 40%, регион посетили 1,5 млн туристов

Пик турпотока пришелся на майские праздники. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область в 2022 году активно ехали туристы, сообщает администрация Волгоградской области 7 января. Настолько, что всего за год турпоток в регионе вырос сразу на 40%. Конечно, это не связано с тем, что в Волгограде открылись какие-то новые туристические направления или местные чиновники рьяно взялись за развитие туризма. Скорее, этому способствовал спад заболеваемости коронавирусом и закрытые границы. Тем не менее, 1 млн 506 туристов – такую цифру посетивших за год нашу область туристов назвали в профильном комитете региональной администрации.

Пик турпотока, по подсчетам чиновников, традиционно пришелся на майские праздники. В эти дни в Волгоград приехало более 180 тысяч человек, отели и гостиницы работали при полной загрузке, сложно было снять и квартиры посуточно. Многие приехали встретить День Победы на Мамаевом кургане и посмотреть 3D мэппинг-шоу «Свет Великой Победы» на главной высоте России. Второй по популярности период – осень, бархатный сезон и осенние каникулы. В сентябре-октябре в волгоградских отелях было забронировано более половины мест.

В администрации региона отмечают, что среди россиян чаще всего в наш город приезжали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан. Были и заграничные гости, в основном это граждане Казахстана, Беларуси и Армении.